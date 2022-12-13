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Из-за сильных холодов в Бурятии отменяют уроки в школах

Из-за сильных холодов в Бурятии отменяют уроки в школах
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ученики некоторых школ с утра остались дома

Утром 13 декабря температура воздуха в Закаменске опускалась до -34, -35°С. Из-за этого отменили уроки в местных СОШ № 1 и № 5 – туда не пошли ученики всех начальных, а также пятых классов, которые занимаются в первую смену.

Вторая смена в школе № 5 учится в обычном режиме, сообщается в группе «Закамна-инфо 24/7».

Кроме того, занятия с утра не состоялись и у учащихся первых-вторых классов в школах в селе Багдарин и посёлке Маловский Баунтовского района. Причина та же – сильные морозы.

В холода родители или законные представители детей вправе сами решать, отправлять ли их на уроки. Главное – предупредить классного руководителя или других ответственных лиц.

Если за окном -33,-34°С, дома остаются 1-4 классы, при -35 – ученики первых-пятых классов, при -36 – первых-шестых, при -37 – первых-восьмых, а в -38 занятия отменяются для всех школьников. Поскольку температура на уличном градуснике и в Интернете часто не совпадает с данными синоптиков, лучше пользоваться информацией на основе данных Росгидромета, а не из Интернета. В частности, это «бегущая» строка на местных телеканалах.
школы погода

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