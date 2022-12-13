Виновника оштрафовали на пять тысяч рублей
Как выяснила прокурорская проверка, в июле в администрацию Джидинского района Бурятии обратился местный житель по вопросу выпаса скота вне установленных органами местного самоуправления мест.
В нарушение закона администрация своевременно заявление не рассмотрела, письменный ответ не направила.
- В связи с этим прокурор района внёс представление главе муниципального образования, которое удовлетворено, нарушения устранены, обращение рассмотрено, заявителю дан ответ, - сообщили в пресс-службе республиканского надзорного органа.
В отношении ведущего специалиста отдела муниципального контроля районной администрации возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». Суд назначил виновному штраф в размере пяти тысяч рублей.
В Бурятии чиновники затянули с ответом про выпас скота
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