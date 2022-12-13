В деле разбиралась прокуратура
Жительница Бурятии обратилась в Северобайкальскую межрайонную прокуратуру с заявлением о нарушении жилищных прав её ребёнка-инвалида.
Установлено, что девочка страдает тяжёлой формой хронического заболевания, при котором невозможно совместное проживание с родственниками в одной квартире. Несмотря на нуждаемость семьи, жильё местной администрацией не предоставлялось со ссылкой на отсутствие такой возможности.
Прокурор обратился в суд с иском о понуждении администрации города Северобайкальска предоставить во внеочередном порядке по договору социального найма жилое помещение с учётом площади, необходимой для проживания в нем ребёнка и её законного представителя.
Суд удовлетворил иск.
В настоящее время решение суда исполнено, мама с дочерью обеспечены жильём, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии мать с дочерью-инвалидом через суд обеспечили жильём
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
О ситуации с заболеваемостью рассказал главный санврач республики
Виновника оштрафовали на пять тысяч рублей
В деле разбиралась прокуратура
Мероприятие пройдёт в административном центре Закаменского района
Собираются подарки для детей с ОВЗ и одиноких пенсионеров Тарбагатая
Местами ожидается снег
В столице Бурятии покажут работы потомственного скульптора
Прослушивания пройдут 17 декабря
На соревнования приедут спортсмены России и Монголии
Горожан приглашают активно провести время на свежем воздухе
Юные спортсмены Бурятии успешно начали сезон на межрегиональных соревнованиях
Церемония открытия пройдёт в следующем году в два этапа
Малышек назвали Юлией и Полиной
Соревнования состоялись в Бичурском филиале межотраслевого техникума
Гран при выиграла картина о судьбах детей Якутии в годы Великой Отечественной войны