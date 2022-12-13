В Бурятии мать с дочерью-инвалидом через суд обеспечили жильём

В деле разбиралась прокуратура



Жительница Бурятии обратилась в Северобайкальскую межрайонную прокуратуру с заявлением о нарушении жилищных прав её ребёнка-инвалида.



Установлено, что девочка страдает тяжёлой формой хронического заболевания, при котором невозможно совместное проживание с родственниками в одной квартире. Несмотря на нуждаемость семьи, жильё местной администрацией не предоставлялось со ссылкой на отсутствие такой возможности.



Прокурор обратился в суд с иском о понуждении администрации города Северобайкальска предоставить во внеочередном порядке по договору социального найма жилое помещение с учётом площади, необходимой для проживания в нем ребёнка и её законного представителя.



Суд удовлетворил иск.



В настоящее время решение суда исполнено, мама с дочерью обеспечены жильём, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

