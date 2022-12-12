Пятерым жителям Бурятии вручили госнаграды президента России

В день празднования Конституции России, 12 декабря, глава Бурятии Алексей Цыденов вручил пятерым жителям республики государственные награды президента России. Среди них медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени и благодарность президента.
Поводом для присуждения госнаград послужили трудовые, ратные и жизненные подвиги, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
- Сегодня День Конституции Российской Федерации. И в этот день мы награждаем наших выдающихся земляков государственными наградами. Каждый из вас внёс большой вклад в развитие нашей республики и всей страны в целом. Спасибо вам всем большое за ваш труд. Вы делаете жизнь республики и страны лучше. Желаю вам дальнейших успехов в своих направлениях деятельности, - поздравил награждённых Алексей Цыденов.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждён главный тренер по стрельбе из лука Центра спортивной подготовки Константин Эрдыниев. Он внёс большой вклад в подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Играх XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио. Серебряную медаль в командном турнире тогда завоевала Светлана Гомбоева. Паралимпиец Баир Шигаев стал бронзовым призёром в смешанных командных соревнованиях по.
- Я очень рад, что у меня такая награда от президента России. И я хочу сказать слова благодарности. Без моей Родины – маленькой Бурятии, без нашего народа, без нашего правительства, министерства спорта Бурятии у нас не было бы таких достижений в спорте. Спасибо большое вам, что вы всегда нас поддерживаете, - поблагодарил Константин Эрдыниев.
Среди награждённых и председатель потребительского общества «Баргузинский промысловик», ветеран охотоведения республики Александр Бельков. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу он удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
- Я считаю, что это не только моя заслуга, а заслуга всех охотоведов Бурятии, Бурприроднадзора, Буркопсоюза, журнала «Мир Байкала», с которым я сотрудничаю долгие годы своей профессии. Это впервые в истории нашего российского охотоведения, когда охотовед получает столь высокую государственную награду. Я очень рад. Прожить эту долгую жизнь в охотничьем хозяйстве – это большое и великое счастье. Академия естественных наук России в 2021 году объявила международный конкурс «Экомарафон мира». Совместно с журналом «Мир Байкала» мы создали книгу «Природа в сердце моём». И конкурсная комиссия признала нас победителями в одной из номинаций марафона, где участвовало 150 стран мира, - делится успехами Александр Бельков.
Также за активное участие в подготовке и проведении общественно-значимых мероприятий благодарность президента России объявлена:
- Николаю Тетерину – тренеру автономного учреждения «Республиканская спортивно-адаптивная школа»,
- Сергею Гонжитову – главе Закаменского района.
- Чимиту Бальжинимаеву – председателю Улан-Удэнского городского совета депутатов.