В Улан-Удэ по просьбам горожан оборудовали 12 остановок

Они появились в Октябрьском районе



В 2022 году в Октябрьском районе Улан-Удэ установили 12 автобусных остановок. Это сделали по просьбам самих улан-удэнцев, сообщили в пресс-службе городской администрации.



По словам жительницы микрорайона Южный, раньше у дороги, ведущей в сторону города, был остановочный пункт, но конструкция пострадала после ДТП



- Очень рада, что установили новую. Дожидаться транспорт теперь удобно. Можно спокойно посидеть и спрятаться от ветра, солнца и дождя. Особенно пенсионерам, у которых ноги болят, очень комфортно стало, – отметила она.



На оборудование остановок потратили порядка одного миллиона рублей. Это бюджетные средства, которые выделяют депутатам улан-удэнского горсовета и Народного Хурала на выполнение наказов избирателей и по программе «Народный бюджет».