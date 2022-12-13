Местами ожидается снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 13 декабря по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11, ночью и утром в отдельных районах до 15-18 м/с, позёмка. Температура днём -15,-20, местами -25,-30.
В Улан-Удэ ночью и утром небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11, ночью порывы до 14 м/с, позёмка. Температура днём -16,-18.
В Бурятии ветер до 18 м/с
Общество, Фото:
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