Лыжники Северобайкальска завоевали 6 медалей в Иркутской области

Общество, Фото: администрация города Северобайкальск

Юные спортсмены Бурятии успешно начали сезон на межрегиональных соревнованиях



10 декабря в Иркутской области прошли VI открытые межрегиональные соревнования по лыжным гонкам «Ульканский спринт». В гонках приняли участие спортсмены из Северобайкальска, Улькана, Усть-Кута, Жигалово и Киренска.



- Команда лыжников-гонщиков Северобайкальска, готовясь в бесснежных условиях, достойно выступила на этих соревнованиях, - прокомментировала Наталья Петрова, тренер преподаватель детско-юношеской спортивной школы.



Победителем гонки в своей категории стала Ирина Ф. Вторые места заняли Валерия Е., Владимир Г. и Егор Г. Бронзовые медали завоевали Арсений П. и Кирилл П. Об этом сообщает администрация города Северобайкальск.



