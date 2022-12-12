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Лыжники Северобайкальска завоевали 6 медалей в Иркутской области

Лыжники Северобайкальска завоевали 6 медалей в Иркутской области
Общество,  Фото:администрация города Северобайкальск
Юные спортсмены Бурятии успешно начали сезон на межрегиональных соревнованиях

10 декабря в Иркутской области прошли VI открытые межрегиональные соревнования по лыжным гонкам «Ульканский спринт». В гонках приняли участие спортсмены из Северобайкальска, Улькана, Усть-Кута, Жигалово и Киренска.

- Команда лыжников-гонщиков Северобайкальска, готовясь в бесснежных условиях, достойно выступила на этих соревнованиях, - прокомментировала Наталья Петрова, тренер преподаватель детско-юношеской спортивной школы.

Победителем гонки в своей категории стала Ирина Ф. Вторые места заняли Валерия Е., Владимир Г. и Егор Г. Бронзовые медали завоевали Арсений П. и Кирилл П. Об этом сообщает администрация города Северобайкальск.

лыжный спорт лыжные гонки спорт Бурятия Северобайкальск Иркутская область межрегиональные соревнования

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