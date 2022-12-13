В городе Бурятии стартует конкурс-фестиваль креативных ёлок

Мероприятие пройдёт в административном центре Закаменского района



Жителей Закаменска, коллективы и ТОСы города приглашают принять участие в городском конкурсе-фестивале «Креативная ёлка – 2023». Заявки в письменном виде принимаются до 20 декабря. Выставка работ состоится 23 декабря в сквере Седлецкого.



Конкурсная работа должна представлять собой ёлку, выполненную из материалов на выбор конкурсанта. Минимальный размер креативной ёлки – 1 метр. Номинации конкурса: «Полёт фантазии», «Стильная ёлка» и «Сказочная ёлка».



В работах будет оцениваться соответствие новогодней тематике, оригинальность художественного дизайна, эстетика оформления, прочность и качество крепления.



- Для подготовки осталось 2 недели. Заявки принимаем по номеру: 4-30-91. Победителей ждут денежные призы, - сообщает пресс-служба администрации Закаменска.



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