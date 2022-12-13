Собираются подарки для детей с ОВЗ и одиноких пенсионеров Тарбагатая
В Тарбагатайском районе Бурятии объявлен старт традиционной социальной благотворительной акции «Новогоднее чудо». Основная задача акции – поздравить с Новым Годом детей с ограниченными возможностями здоровья и одиноких престарелых жителей села Тарбагатай.
- Акция «Новогоднее чудо» направлена на создание у детей с ОВЗ и людей пенсионного возраста чувства праздника, собственной значимости, нужности в этом мире, - сообщает пресс-служба администрации района.
Начиная с 25 по 30 декабря, Дед Мороз и Снегурочка будут развозить детям и одиноким пенсионерам подарки. Жителей планируется поздравить за 5 дней.
Любой желающий может принять участие. Для этого нужно передать любую новую игрушку, новый игровой набор, сладости, подарочные наборы сладостей, канцелярские товары, наборы для творчества в кабинет управление спорта и молодёжной политики МО «Тарбагатайский район».
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В Бурятии объявлен старт благотворительной акции «Новогоднее чудо»
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