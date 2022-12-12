В Бурятии после сбоя опять заработала горячая линия по частичной мобилизации

Обращения от жителей республики там не могли принимать сутки





Позвонив на короткий номер 122, жители республики смогут узнать любую интересующую их информацию о призыве на службу в зоне военной спецоперации на Украине. Все обращения и жалобы отрабатываются совместно с министерством обороны. Ответы предоставляются по мере их обработки. Своё обращение или вопрос можно также оставить на официальном ресурсе правительства «Объясняем.рф».





С тех пор, как её запустили, туда поступило уже более 29 тысяч звонков.