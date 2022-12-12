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В Бурятии после сбоя опять заработала горячая линия по частичной мобилизации

В Бурятии после сбоя опять заработала горячая линия по частичной мобилизации
Общество,  Фото:pixabay.com
Обращения от жителей республики там не могли принимать сутки

На минувшей неделе на горячей линии по частичной мобилизации в Бурятии случился сбой. В четверг, 8 декабря, из-за технических неполадок она на время оказалась недоступна.

Специалистам удалось устранить неисправность в кратчайшие сроки. В пятницу, 9-го, горячая линия работала в штатном режиме. 

С тех пор, как её запустили, туда поступило уже более 29 тысяч звонков.

Позвонив на короткий номер 122, жители республики смогут узнать любую интересующую их информацию о призыве на службу в зоне военной спецоперации на Украине. Все обращения и жалобы отрабатываются совместно с министерством обороны. Ответы предоставляются по мере их обработки. Своё обращение или вопрос можно также оставить на официальном ресурсе правительства «Объясняем.рф».

частичная мобилизация горячая линия

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