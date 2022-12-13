Летящие в Китай жители Бурятии рискуют застрять там на две недели

Если у пассажиров найдут коронавирус, им придётся лечиться в КНР за свой счёт

- После двух отрицательных тестов пассажир допускается на рейс. После приземления в Харбине возьмут ПЦР-тест в аэропорту, – отмечают в Hunnu Air. – При отрицательном результате пассажир сможет пересечь границу. При положительном он оплачивает полную стоимость лечения в Харбинской городской больнице – примерно 14 дней.



Таким образом, человек с коронавирусом рискует застрять в КНР на полмесяца и при этом ему ещё придётся раскошелиться на лекарства. Если тест положительный, он уже не может вернуться в Улан-Батор.



В самолёте придётся находиться в маске и взять с собой ещё два-три сменных. Кормить на борту никого не будут. После прибытия в Харбин всех, кто туда смог добраться, поместят на восьмидневный карантин. Пять дней нужно провести в гостинице, три, как упоминалось выше – по указанному адресу. За это время гостей из-за рубежа ждёт ещё восемь ПЦР-тестов, заплатить за которые тоже предстоит из своего кармана.









Сдать платный ПЦР нужно за 48 часов до вылета и предъявить результат в оригинале на английском языке, причём в бумажном виде, с печатью больницы и подписью врача.