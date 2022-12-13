Летящие в Китай жители Бурятии рискуют застрять там на две недели

Если у пассажиров найдут коронавирус, им придётся лечиться в КНР за свой счёт
Он отметил, что для путешествия в КНР потребуются ПЦР-тест на коронавирус, виза и грин-код, или так называемый зелёный код – онлайн-форма, которую нужно заполнить и отослать за несколько часов перед рейсом.
Попасть в Поднебесную будет не так-то просто. В telegram-канале Hunnu Air пояснили, что пассажирам, вылетающим из Монголии, необходимо ознакомиться со всеми требованиями на сайте посольства страны. Помимо визы, нужно предоставить приглашение с китайской стороны и адрес, где будет проживать человек. Там он проведёт последние три дня карантина.
Чтобы получить «код здоровья», следует загрузить на сайт hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/ скриншот главной страницы загранпаспорта и маршрутной квитанции авиабилета и два отрицательных результата ПЦР-теста на коронавирус, причём сделанные в разных учреждениях России на первые и вторые сутки перед посадкой на рейс. Требуется, чтобы интервал между ними составлял не менее 24 часов.
Цвет QR-кода должен быть зелёным. Если рейс не прямой, то в стране транзита – то есть Монголии – также следует провериться на ковид дважды.
Сдать платный ПЦР нужно за 48 часов до вылета и предъявить результат в оригинале на английском языке, причём в бумажном виде, с печатью больницы и подписью врача.
- После двух отрицательных тестов пассажир допускается на рейс. После приземления в Харбине возьмут ПЦР-тест в аэропорту, – отмечают в Hunnu Air. – При отрицательном результате пассажир сможет пересечь границу. При положительном он оплачивает полную стоимость лечения в Харбинской городской больнице – примерно 14 дней.
Таким образом, человек с коронавирусом рискует застрять в КНР на полмесяца и при этом ему ещё придётся раскошелиться на лекарства. Если тест положительный, он уже не может вернуться в Улан-Батор.
В самолёте придётся находиться в маске и взять с собой ещё два-три сменных. Кормить на борту никого не будут. После прибытия в Харбин всех, кто туда смог добраться, поместят на восьмидневный карантин. Пять дней нужно провести в гостинице, три, как упоминалось выше – по указанному адресу. За это время гостей из-за рубежа ждёт ещё восемь ПЦР-тестов, заплатить за которые тоже предстоит из своего кармана.
Таким образом, человек с коронавирусом рискует застрять в КНР на полмесяца и при этом ему ещё придётся раскошелиться на лекарства. Если тест положительный, он уже не может вернуться в Улан-Батор.
В самолёте придётся находиться в маске и взять с собой ещё два-три сменных. Кормить на борту никого не будут. После прибытия в Харбин всех, кто туда смог добраться, поместят на восьмидневный карантин. Пять дней нужно провести в гостинице, три, как упоминалось выше – по указанному адресу. За это время гостей из-за рубежа ждёт ещё восемь ПЦР-тестов, заплатить за которые тоже предстоит из своего кармана.