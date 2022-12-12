В Иркутске разыграют «Кубок Сибири» по плаванию

На соревнования приедут спортсмены России и Монголии



В Иркутске в водноспортивном комплексе «Солнечный» с 14 по 16 декабря пройдут всероссийские соревнования «Кубок Сибири» по плаванию. В турнире планируют принять участие пловцы из 11 регионов России, а также Монголии.



Соревнования проводятся среди девушек 11-12 и 13-14 лет и юношей 13-14 и 15-16 лет. Спортсмены будут соревноваться на дистанциях 50, 100, 400 и 800 метров вольным стилем, на дистанциях 50 и 100 метров комплексным плаванием, брассом, баттерфляем и на спине, а также в различных эстафетах. Каждый участник кубка Сибири имеет право участвовать не более чем в двух видах двоеборья и во всех эстафетах.



Победители и призёры в личном зачёте определяются в каждой возрастной группе раздельно среди юношей и девушек по наибольшей сумме очков, набранных на двух дистанциях.



Победители и призёры соревнований в каждом виде многоборья награждаются медалями и дипломами всероссийской федерации плавания. Команды-победители и призёры в эстафетах награждаются призами. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



Возрастное ограничение 0+

