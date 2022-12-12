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Названы победители Байкальского фестиваля регионального кино

Названы победители Байкальского фестиваля регионального кино
Общество,  Фото:пресс-служба БФРК
Гран при выиграла картина о судьбах детей Якутии в годы Великой Отечественной войны

10 декабря в Иркутске завершился VII Байкальский фестиваль регионального кино. Главным критерием отбора фильмов для фестиваля являлось то, что авторы лент живут и работают в регионах.

По итогам VII БФРК гран при выиграл документально-анимационный фильм «Дети войны» (16+), режиссёр Сардаана Барабанова (Якутия). В номинации «Документальное кино» победила лента «Живут же люди» (12+), режиссёр Павел Скоробогатов (Иркутск). Лучшим в номинации «Игровое кино» была признана картина «Без неба» (16+), режиссёр Анастасия Зверькова (Иркутск).

Также объявлены победители в номинациях:
«Лучшее визуальное решение» - «Белая земля» (12+), режиссёр Айаал Адамов (Якутия);
«Видеоарт» - «Сумерки» (18+), режиссёр Мария Филичева (Иркутск);
«Реклама» - «Быть живым» (18+), режиссёр Павел Гвоздинский (Иркутск);
«Музыкальный клип» - «Банда во дворе» (16+), режиссёр Баяр Барадиев (Чита);
«Лучший актёрский дуэт» - Герман Рычков и Артём Фальковский, «Во Втором вся сила» (18+), режиссёр Владислав Перуновский (Иркутск);
Диплом от экспертов VII БФРК - «Там, где наш дом» (12+), режиссёр Василий Буйлов (Красноярск);
Приз зрительских симпатий (по итогам голосования) – «Горячее сердце Иркутска» (16+), режиссёр Анастасия Зверькова (Иркутск);
Диплом от Иркутского областного отделения союза кинематографистов - «Дети войны» (16+), режиссёр Сардаана Барабанова (Якутия).
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