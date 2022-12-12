Названы победители Байкальского фестиваля регионального кино

Гран при выиграла картина о судьбах детей Якутии в годы Великой Отечественной войны



10 декабря в Иркутске завершился VII Байкальский фестиваль регионального кино. Главным критерием отбора фильмов для фестиваля являлось то, что авторы лент живут и работают в регионах.



По итогам VII БФРК гран при выиграл документально-анимационный фильм «Дети войны» (16+), режиссёр Сардаана Барабанова (Якутия). В номинации «Документальное кино» победила лента «Живут же люди» (12+), режиссёр Павел Скоробогатов (Иркутск). Лучшим в номинации «Игровое кино» была признана картина «Без неба» (16+), режиссёр Анастасия Зверькова (Иркутск).



Также объявлены победители в номинациях:

«Лучшее визуальное решение» - «Белая земля» (12+), режиссёр Айаал Адамов (Якутия);

«Видеоарт» - «Сумерки» (18+), режиссёр Мария Филичева (Иркутск);

«Реклама» - «Быть живым» (18+), режиссёр Павел Гвоздинский (Иркутск);

«Музыкальный клип» - «Банда во дворе» (16+), режиссёр Баяр Барадиев (Чита);

«Лучший актёрский дуэт» - Герман Рычков и Артём Фальковский, «Во Втором вся сила» (18+), режиссёр Владислав Перуновский (Иркутск);

Диплом от экспертов VII БФРК - «Там, где наш дом» (12+), режиссёр Василий Буйлов (Красноярск);

Приз зрительских симпатий (по итогам голосования) – «Горячее сердце Иркутска» (16+), режиссёр Анастасия Зверькова (Иркутск);

Диплом от Иркутского областного отделения союза кинематографистов - «Дети войны» (16+), режиссёр Сардаана Барабанова (Якутия).

