Медалистами стали 8 спортсменов
С 10 по 11 декабря в Чите прошли межрегиональные соревнования по каратэ WKF «Кубок Евгения Акимова». Бурятию представляли 11 спортсменов. В итоге спортсмены республики завоевали 13 медалей турнира: 4 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых наград.
Раднаасамбуу Торбат выиграл две медали. Он занял первое место в ката у мужчин 16 лет и старше, а также выиграл бронзовую медаль в кумитэ у мужчин 18 лет и старше в абсолютной весовой категории.
Две золотые медали у Алексея Д.: первое место в кумитэ (10-11 лет), первое место в ката (10-11 лет). Золотую медаль выиграл Николай З. в кумитэ у юношей 14-15 лет. Валентин С. стал вторым в ката (14-15 лет) и в кумитэ (14-15 лет). Данил Д. занял второе место в ката у мужчин от 16 лет и старше.
Владислав С. был серебряным призёром в кумитэ в весовой категории 34 кг (10-11 лет). Две бронзовые награды у Аяны Р.: третье место в кумитэ (в/к 36 кг, 10-11 лет), третье место в ката (10-11 лет). Также два третьих места завоевал Никита И.: в ката (6-7 лет) и в кумитэ (6-7 лет). Об этом сообщает группа «Каратэ Бурятия».
Каратисты Бурятии выиграли 13 медалей в Чите
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