Участница всероссийского квеста выиграла тур в Бурятию

Накануне были подведены итоги Большого Дальневосточного квеста (0+)



Благодаря популярному конкурсу – Большому Дальневосточному квесту – жители из разных уголков нашей страны могут бесплатно посетить места Дальнего Востока, о которых они только мечтали.



В этом году квест проводился с 21 ноября по 8 декабря. В финал прошло 24 участника. На каждую путёвку в один из регионов Дальнего Востока претендовало по три участника. Всего было разыграно восемь путевок в Амурскую область, Камчатский край, Магадан, Приморье, Бурятию, Якутию, Сахалин, Хабаровский край.



Финалистам нужно было снять видеоролик с ответом на вопрос: «Почему я хочу на Дальний Восток?». Победители определялись в ходе открытого голосования на сайте Большого дальневосточного квеста.



Перед объявлением победителя квеста, выигравшего поездку в Бурятию, ведущий назвал имена трёх финалистов: Евгения Борисова, Евгений Алоян, Максим Филатов. Отвечая на вопрос ведущего, почему именно он решил поехать в Бурятию, один из участников финала Максим из Москвы ответил:



- Я сам родом из Владивостока. Бурятия для меня - это кладезь непознанного, куда очень хотелось бы попасть. Посмотреть новые места, узнать новое.



По его словам, «квест был несложным и очень интересным».



Победителем была объявлена Евгения Борисова с результатом 239 баллов. Она получила турпутёвку на двоих «Бурятия - волшебная сторона Байкала». Информация об остальных победителях доступна на сайте конкурса.



Всего в Большом Дальневосточном квесте в этом году приняли участие 2906 человек. В прошлом году победительницей стала Александра Матвеева.



Организатор конкурса – министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.



