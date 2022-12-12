Накануне были подведены итоги Большого Дальневосточного квеста (0+)
Благодаря популярному конкурсу – Большому Дальневосточному квесту – жители из разных уголков нашей страны могут бесплатно посетить места Дальнего Востока, о которых они только мечтали.
В этом году квест проводился с 21 ноября по 8 декабря. В финал прошло 24 участника. На каждую путёвку в один из регионов Дальнего Востока претендовало по три участника. Всего было разыграно восемь путевок в Амурскую область, Камчатский край, Магадан, Приморье, Бурятию, Якутию, Сахалин, Хабаровский край.
Финалистам нужно было снять видеоролик с ответом на вопрос: «Почему я хочу на Дальний Восток?». Победители определялись в ходе открытого голосования на сайте Большого дальневосточного квеста.
Перед объявлением победителя квеста, выигравшего поездку в Бурятию, ведущий назвал имена трёх финалистов: Евгения Борисова, Евгений Алоян, Максим Филатов. Отвечая на вопрос ведущего, почему именно он решил поехать в Бурятию, один из участников финала Максим из Москвы ответил:
- Я сам родом из Владивостока. Бурятия для меня - это кладезь непознанного, куда очень хотелось бы попасть. Посмотреть новые места, узнать новое.
По его словам, «квест был несложным и очень интересным».
Победителем была объявлена Евгения Борисова с результатом 239 баллов. Она получила турпутёвку на двоих «Бурятия - волшебная сторона Байкала». Информация об остальных победителях доступна на сайте конкурса.
Всего в Большом Дальневосточном квесте в этом году приняли участие 2906 человек. В прошлом году победительницей стала Александра Матвеева.
Организатор конкурса – министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Участница всероссийского квеста выиграла тур в Бурятию
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Накануне были подведены итоги Большого Дальневосточного квеста (0+)
Порывы ветра достигнут 18 м/с
Пик заболеваемости ОРВИ, вероятно, преодолён
Возобновление работы будет зависеть от погодных условий
Написать песню и снять клип помог республиканский центр народного творчества
«Мы должны рассказывать, что лучше Бурятии земли больше нет», - говорит автор, академик Арнольд Тулохонов
20 дорог очистили от снега этой ночью в Улан-Удэ
B ведомстве рассказали о результатах работы сельскохозяйственного, пищевого и перерабатывающего секторов
А некоторым из них пришлось стать терпимее к начальству
Одна из них стала чемпионкой России среди ветеранов
Со временем они сами рассасываются в организме
Деньги за вход на праздник просят ещё в одном районе республики
За победу боролись 24 сотрудника
Глава Бурятии поручил минтрансу заняться решением вопроса
В последний путь его проводили на малой родине