Путин объявил благодарность главе района Бурятии

Президент отметил его за вклад в развитие республики
Президент России Владимир Путин объявил благодарность главе Закаменского района Сергею Гонжитову. Благодарственное письмо он получил из рук руководителя республики Алексея Цыденова.
Районного главу отметили за вклад в социально-экономическое развитие Бурятии и активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий, сообщается в вайбер-группе «Закамна-инфо 24/7».
Сам Гонжитов сообщил, что благодарность от президента стала для него приятным событием.
- Эта награда – самая лучшая оценка моего скромного труда на благо Закаменского района и республики. Благодарю всех, кто был на пути к этой награде, всех, кто тратил время и усилия, – подчеркнул он.
Президент отметил его за вклад в развитие республики
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