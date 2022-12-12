Путин объявил благодарность главе района Бурятии

Президент отметил его за вклад в развитие республики





Президент России Владимир Путин объявил благодарность главе Закаменского района Сергею Гонжитову. Благодарственное письмо он получил из рук руководителя республики Алексея Цыденова.





Районного главу отметили за вклад в социально-экономическое развитие Бурятии и активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий, сообщается в вайбер-группе «Закамна-инфо 24/7».





Сам Гонжитов сообщил, что благодарность от президента стала для него приятным событием.





- Эта награда – самая лучшая оценка моего скромного труда на благо Закаменского района и республики. Благодарю всех, кто был на пути к этой награде, всех, кто тратил время и усилия, – подчеркнул он.



