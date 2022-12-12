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В Улан-Удэ объявлен музыкальный конкурс «Art-симфония»

В Улан-Удэ объявлен музыкальный конкурс «Art-симфония»
Общество,  Фото:pixabay.com
Прослушивания пройдут 17 декабря

В столице Бурятии открыт приём заявок на I городской конкурс исполнителей на оркестровых струнных, духовых и ударных инструментах «Art-симфония» среди детских школ искусств, музыкально-гуманитарного лицея имени Д. Аюшеева, средних специальных и высших учебных заведений творческой направленности г. Улан-Удэ.

Конкурс проводится 17 декабря в один тур в ДШИ №3 имени С.В. Семыкина в Улан-Удэ. Начало конкурсных прослушиваний в 14:00. Заявки принимаются до 15 декабря включительно.

Участники исполняют два произведения общей продолжительностью не более 15 минут. Гала-концерт и церемония награждения лауреатов состоятся 20 декабря.

Более подробную информацию можно найти в положении конкурса в группе ДШИ №3 имени С.В. Семыкина в «ВКонтакте», сообщает пресс-служба школы искусств.

Возрастное ограничение 0+
Улан-Удэ Бурятия конкурс музыка ДШИ

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