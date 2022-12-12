В Бурятии сохранятся морозы и ледяной ветер

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Порывы ветра достигнут 18 м/с



В ближайшие дни в Бурятии ожидается суровая погода. В ночные часы местами температура воздуха опустится до -43 градусов, порывы ветра достигнут 18 м/с.



По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 13 декабря, по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11, ночью и утром местами порывы до 15-18 м/с, позёмка. Температура ночью -22,-27, местами -30,-35, по юго-западу и северу -38,-43, днём -15,-20, местами -25,-30.



В среду, 14 декабря, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -25,-30, местами -35,-40, по Прибайкалью -17,-22, днём -17,-22, местами -11,-16, по крайнему северу -25,-30.



В четверг, 15 декабря, переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12, утром и днём в отдельных районах 15-20 м/с, позёмка, метели. Температура ночью -22,-27, местами -14,-19, по юго-западу и северу до -32,-37, днём -15,-20, местами -9,-14, по юго-западу и северу -22,-27.

