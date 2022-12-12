Соревнования состоялись в Бичурском филиале межотраслевого техникума
9 декабря в Бурятии прошёл республиканский турнир по волейболу, посвящённый героям Социалистического Труда И.А. Костромину и А.П. Кудряшову, выпускникам республиканского межотраслевого техникума. Соревнования проводились в селе Малый Куналей, на базе детского физкультурно-спортивного комплекса «Планета спорта».
На турнире соревновались шесть команд среднего профессионального образования. Самым интересным, по мнению зрителей и участников, был матч за полуфинал и финал игры, где разыгралась нешуточная борьба за первенство. В итоге победителями соревнований стали:
1 место – Закаменский агропромышленный техникум;
2 место – Бурятский аграрный колледж имени М.Н. Ербанова;
3 место – Бурятский колледж технологий и лесопользования.
- Это была сплочённая игра команд, каждый игрок старался не дать мячу упасть на своей площадке. Волейболисты с олимпийским упорством стремились стать победителями в турнире, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
В Бурятии прошёл волейбольный турнир ссузов
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