В Бурятии прошёл волейбольный турнир ссузов

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Соревнования состоялись в Бичурском филиале межотраслевого техникума



9 декабря в Бурятии прошёл республиканский турнир по волейболу, посвящённый героям Социалистического Труда И.А. Костромину и А.П. Кудряшову, выпускникам республиканского межотраслевого техникума. Соревнования проводились в селе Малый Куналей, на базе детского физкультурно-спортивного комплекса «Планета спорта».



На турнире соревновались шесть команд среднего профессионального образования. Самым интересным, по мнению зрителей и участников, был матч за полуфинал и финал игры, где разыгралась нешуточная борьба за первенство. В итоге победителями соревнований стали:

1 место – Закаменский агропромышленный техникум;

2 место – Бурятский аграрный колледж имени М.Н. Ербанова;

3 место – Бурятский колледж технологий и лесопользования.



- Это была сплочённая игра команд, каждый игрок старался не дать мячу упасть на своей площадке. Волейболисты с олимпийским упорством стремились стать победителями в турнире, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

