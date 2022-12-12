12 декабря

11 декабря

Популярное

В Бурятии прошёл волейбольный турнир ссузов

В Бурятии прошёл волейбольный турнир ссузов
Общество,  Фото:пресс-служба минобрнауки РБ
Соревнования состоялись в Бичурском филиале межотраслевого техникума

9 декабря в Бурятии прошёл республиканский турнир по волейболу, посвящённый героям Социалистического Труда И.А. Костромину и А.П. Кудряшову, выпускникам республиканского межотраслевого техникума. Соревнования проводились в селе Малый Куналей, на базе детского физкультурно-спортивного комплекса «Планета спорта».

На турнире соревновались шесть команд среднего профессионального образования. Самым интересным, по мнению зрителей и участников, был матч за полуфинал и финал игры, где разыгралась нешуточная борьба за первенство. В итоге победителями соревнований стали:
1 место – Закаменский агропромышленный техникум;
2 место – Бурятский аграрный колледж имени М.Н. Ербанова;
3 место – Бурятский колледж технологий и лесопользования.

- Это была сплочённая игра команд, каждый игрок старался не дать мячу упасть на своей площадке. Волейболисты с олимпийским упорством стремились стать победителями в турнире, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
волейбол спорт ссузы Бурятия Бичурский район турнир

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии труженик тыла отметила 95 лет
В Бурятии труженик тыла отметила 95 лет
Общество, 12.12.2022
Юбиляр родилась в Кяхтинском районе
На федеральных трассах Забайкалья появятся тёплые туалеты
На федеральных трассах Забайкалья появятся тёплые туалеты
Общество, 12.12.2022
В Агинском округе построят этнодеревню
Каратисты Бурятии выиграли 13 медалей в Чите
Каратисты Бурятии выиграли 13 медалей в Чите
Общество, 12.12.2022
Медалистами стали 8 спортсменов
Пауэрлифтер из Бурятии выиграла чемпионат ДФО
Пауэрлифтер из Бурятии выиграла чемпионат ДФО
Общество, 12.12.2022
Спортсменка стала абсолютной чемпионкой соревнований
Пятерым жителям Бурятии вручили госнаграды президента России
Пятерым жителям Бурятии вручили госнаграды президента России
Общество, 12.12.2022
Они награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и благодарностью президента

Животновода Бурятии поздравили с 95-летием
Животновода Бурятии поздравили с 95-летием
Общество, 12.12.2022
Юбилей отпраздновала жительница Заиграевского района
Боксана из Бурятии выиграла кубок нефтяных стран
Боксана из Бурятии выиграла кубок нефтяных стран
Общество, 12.12.2022
Кристина Ткачёва завоевала «золото»
Бурятский борец стал призёром кубка мира
Бурятский борец стал призёром кубка мира
Общество, 12.12.2022
Арсалан Будажапов завоевал бронзовую награду турнира
Тхэквондист из Бурятии завоевал кубок мира
Тхэквондист из Бурятии завоевал кубок мира
Общество, 12.12.2022
Александр Бодров победил на турнире в Белоруссии
В Улан-Удэ по просьбам горожан оборудовали 12 остановок
В Улан-Удэ по просьбам горожан оборудовали 12 остановок
Общество, 12.12.2022
Они появились в Октябрьском районе
В Улан-Удэ открылась «солнечная» выставка о лете
В Улан-Удэ открылась «солнечная» выставка о лете
Общество, 12.12.2022
Представлены работы студентов колледжа искусств имени Чайковского
Бурятские модельные библиотеки отличаются национальным колоритом
Бурятские модельные библиотеки отличаются национальным колоритом
Общество, 12.12.2022
В республике появились 12 обновлённых библиотек
Отельеры Бурятии перенимают опыт коллег из Алтая
Отельеры Бурятии перенимают опыт коллег из Алтая
Общество, 12.12.2022
Участники делегации посетили горнолыжный курорт на озере Телецкое и пятизвёздочный отель «Космос Алтай Резорт»
«Должны быть для всех»: В Бурятии прокомментировали платный вход на ёлки
«Должны быть для всех»: В Бурятии прокомментировали платный вход на ёлки
Общество, 12.12.2022
Родителям посоветовали самим заняться подготовкой к празднику

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^