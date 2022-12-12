Все школы Улан-Удэ вышли на очное обучение

Пик заболеваемости ОРВИ, вероятно, преодолён



По данным утро 12 декабря все школы Улан-Удэ вышли на очное обучение, сообщили в мэрии.



На сегодня ОРВИ болеют 7925 детей, что составляет 11,65% от общего количества, рассказала на брифинге председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова.



- Если на пятницу, 9 декабря, продолжали обучение в дистанционном формате шесть школ Улан-Удэ: №№ 7, 22, 31, 15, 41, 56, то с сегодняшнего дня все вышли на очное обучение. Рост заболеваемости ОРВИ и гриппа в школах отмечался с 16 ноября. Пик заболеваемости ОРВИ и гриппа наблюдался 5 декабря. Так, в 388 классах был приостановлен учебный процесс, 12 школ города находились на дистанционном обучении, - сообщила Татьяна Митрофанова.



Что касается детских садов, то на карантин закрыто две группы, что составляет 0,26 % от количества дошкольных групп. Всего в городе работают 43 муниципальных детских сада, в них работает 768 групп, из них 75 групп при школах.



В образовательных учреждениях продолжается профилактика острых вирусных заболеваний: усилен «утренний фильтр», оперативно изолируются дети с выявленными признаками ОРВИ, введена кабинетная система обучения, контролируется оптимальный температурный режим в помещениях. Ограничено проведение массовых мероприятий.



