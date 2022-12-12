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Животновода Бурятии поздравили с 95-летием

Животновода Бурятии поздравили с 95-летием
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Юбилей отпраздновала жительница Заиграевского района

95-летний юбилей отметила жительница Заиграевского района Бурятии Валентина Тимофеевна Афанасьева. Родилась она 10 декабря 1927 года в селе Новая Брянь. Так сложилось, что всю жизнь Валентина Тимофеевна прожила на своей малой Родине.

- Война началась, когда мне было 14 лет. Вместе со взрослыми, я и мои сверстники приближали победу своим добросовестным трудом на пекарне. Труд был тяжёлый, но мне было радостно от того, что я тоже вношу свой вклад в общее дело. Хлебом снабжали всех жителей близлежащих населённых пунктов, давали силу людям для работы в тылу, вдали от линии фронта – всё для фронта, всё для Победы, - делится воспоминаниями Валентина Тимофеевна.

После войны она устроилась на свиноферму, выращивала поросят.

- Дело это было нелёгкое, но интересное. Так получилось, что выбор всё-таки сделала в сторону животноводства, всё нравилось на ферме и устраивало. Проработала до пенсии. Всегда ответственно относилась к своей работе, за что неоднократно меня отмечали и поощряли, - говорит юбиляр. - В 1947 году встретила своего будущего мужа, личная жизнь сложилась хорошо. С супругом воспитывали детей, семья получилась многодетной – восемь ребятишек подарила судьба.

- Всё успевали родители,- рассказывает дочь Наталья Лукинична. - День на работе, а вечером большая дружная семья собиралась за столом. Всем хватало любви и ласки.

В силу возраста и здоровья Валентина Тимофеевна проживает с дочерью. У юбилярши двадцать пять внуков и пять правнуков. Хотя у Валентины Тимофеевны ухудшилось зрение и утрачен слух — тепло и присутствие родных она ощущает всегда.

В юбилейный день именинницу поздравили представители отдела социальной защиты населения по Заиграевскому району и совета ветеранов. Ей вручили поздравительное письмо от президента РФ, поздравительную открытку от главы Республики Бурятия, благодарственное письмо от главы МО «Заиграевский район», свидетельство о предоставлении единовременной выплате участнику трудового фронта, а также подарили подарок и пожелали крепкого здоровья, бодрости духа на долгие годы. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
Бурятия юбилей долгожитель Заиграевский район

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