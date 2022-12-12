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В центре Улан-Удэ перед Новым годом появится ещё одна ёлка

В центре Улан-Удэ перед Новым годом появится ещё одна ёлка
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Её установят на площади Революции

Как стало известно «Байкал-Daily», в центре бурятской столицы к Новому году установят ещё одну ёлку. Она появится на обновлённой в прошлом году площади Революции. Зелёная красавица украсит популярную зону отдыха уже к концу недели.

Кроме того, к 21 декабря на старейшей площади города сделают праздничную подсветку. А вот горок для детей там на этот раз не будет.

Ёлку уже установили и на площади Советов. На макушку водрузили огромную звезду-наконечник.  На новогоднее дерево повесят почти тысячу красных и золотых шаров. А рядом установят детские катушки и ледовые фигуры от десяти местных коммерческих предприятий и организаций – в виде зайца на лыжах, волка на трамплине, кота на сноуборде, коня с позами и другие.

Как сообщал «Байкал-Daily», скульптур изо льда за счёт бюджета в этом году не будет. Власти отказались от новогоднего городка (на который планировалось потратить восемь с половиной миллионов рублей), а сэкономленные деньги решили перевести в поддержку военнослужащих.
елка Новый год

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