Названный в честь Алдара Цыденжапова корвет украсят три фото Бурятии

Авторами двух снимков стали юные жители республики
- На конкурс принимаются фотографии о Бурятии – красоте нашего родного края, обо всём, что вдохновит моряков после их нелёгких будней, – рассказала тогда общественный деятель и член правления фонда по увековечению памяти Алдара Цыденжапова Марина Аникьева.
Три лучших фото выбирали сами моряки. Победителями стали ученик седьмого класса Элысунской основной общеобразовательной школы Курумканского района Александр, житель Бурятии Юрий Михайлов и наша юная землячка Дари, которой всего шесть лет.
- Фотографии невероятно красивые. Именно они будут установлены на стене в кают-компании мичманов корвета и, несомненно, станут любимым местом отдыха для экипажа, – отметили в региональном отделении Народного фронта.
Строительство корвета началось в июле 2015 года. Стапельные работы завершились в сентябре 2019-го. После корабль вывели из цеха, поставили в транспортно-спусковой док и спустили на воду. Торжественная церемония состоялась на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре.
Этот корвет, включённый в Тихоокеанский флот, стал третьим в проекте 20380 (проект многоцелевых боевых надводных кораблей второго ранга ближней морской зоны – прим.), который построили на АСЗ. Его длина – более 100 метров, а ширина – 13. Всего на нём служат 104 человека, в том числе – шесть из Бурятии.
Марина Аникьева писала в соцсетях, что ранее в кают-компании личного состава корабля тоже появились фотографии бурятской земли.
- Эта идея пришла, когда мы с командованием корвета – а они, замечу, очень молодые и креативные товарищи – обсуждали вопросы сотрудничества. Идея озвучена и реализована. Моряки благодарят: теперь глаз действительно отдыхает, когда много времени проводишь в море. Офицерский состав тоже захотел любоваться фотошедеврами наших земляков в своей кают-компании.