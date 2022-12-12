Возобновление работы будет зависеть от погодных условий
В понедельник, 12 декабря паромная переправа «Сахюрта – остров Ольхон» прекратила свою работу. Это связано со штормом и усилением ветра до 30 м/с.
- Просим обратить внимание на данную информацию пользователей паромной переправой. Её возобновление будет зависеть от погодных условий, - сообщила Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области.
Информацию о работе переправы можно узнать у диспетчеров Восточно-Сибирского речного пароходства.
Как сообщал «Байкал-Daily», утром МЧС предупредило о сильнейшем ветре, который ожидается в средней части озера Байкал. Порывы ветра могут составить до 36 м/с.
Паромная переправа на Ольхон приостановила работу из-за шторма
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