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Певица из Бурятии спела трогательную песню о Байкале

Певица из Бурятии спела трогательную песню о Байкале
Общество, 
Написать песню и снять клип помог республиканский центр народного творчества

На днях в соцсетях состоялась презентация видеоклипа на песню «Этот мир». Песню спела начинающая певица из Бурятии Евангелина Ступина.

Написать песню и снять клип помог юной артистке республиканский центр народного творчества. В октябре Евангелина выиграла Гран-при межрегионального конкурса «Наранай туяа - Лучики солнца -2022».

Она получила диплом Гран-при, кубок конкурса, денежный приз в размере 10 тысяч рублей и сертификат на съёмку видеоклипа.

песня Байкал

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