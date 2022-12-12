Певица из Бурятии спела трогательную песню о Байкале

Написать песню и снять клип помог республиканский центр народного творчества
На днях в соцсетях состоялась презентация видеоклипа на песню «Этот мир». Песню спела начинающая певица из Бурятии Евангелина Ступина.
Написать песню и снять клип помог юной артистке республиканский центр народного творчества. В октябре Евангелина выиграла Гран-при межрегионального конкурса «Наранай туяа - Лучики солнца -2022».
Она получила диплом Гран-при, кубок конкурса, денежный приз в размере 10 тысяч рублей и сертификат на съёмку видеоклипа.
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Написать песню и снять клип помог республиканский центр народного творчества
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