В Улан-Удэ вышли в свет «Уроки Родиноведения»

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Сегодня в Улан-Удэ презентовали книгу «Уроки Родиноведения». Её автором стал научный руководитель Байкальского института природопользования СО РАН, председатель Бурятского республиканского отделения Русского географического общества, академик РАН, доктор географических наук, профессор Арнольд Тулохонов. Он выпустил её буквально в этом месяце.Как сообщал «Байкал-Daily», с этого года в школах республики стали проводить классные часы «Разговор о важном». Также каждый понедельник в школах проводится церемония поднятия государственного флага и исполнения гимна. Это стало отправной точкой для написания книги.- Предметов, учебных пособий на эту тему нет. Это первое пособие, которое позволяет рассказывать о нашей республике. Я всегда утверждаю о том, что любить родину большую невозможно, обычно мы любим малую родину – там, где ты родился, там, где зарыт твой послед. Вот здесь о республике рассказано: её история, её экономика, её культура, спорт, наука и, самое главное, память о наших героях, - рассказал Арнольд Тулохонов.Во время презентации Арнольд Тулохонов рассказал про Героев социалистического труда из Курумканского района. В память о них в райцентре есть мемориал.- В селе Курумкан есть мемориал «Аллея героев». 12 героев соцтруда вырастила земля Курумкана. Самый дальний район, самый, так скажем, не плодородный. Это рекорд в стране, потому что ни в одном районе на душу населения нет такого количества героев соцтруда. Вот об этом здесь говорится, - пояснил профессор.По мнению Арнольда Тулохонова, патриотизм нужно воспитывать в том числе, потому что это может остановить отток населения – как молодёжи, так и уже зрелых людей. На сегодня, по его мнению, такому воспитанию уделяется недостаточно внимания.- Мы должны показывать и рассказывать, что лучше Бурятии земли больше нет, тогда от нас не будут убегать наши дети, от нас не будут уезжать наше старшее поколение, потому что мы очень плохо, мало занимаемся патриотизмом, любви к малой родине: к Курумкану, Хоринску, к Джиде… Это же не абстрактная земля, там живут наши люди, предки. Если мы все рванём из Джиды в Улан-Удэ и дальше в Москву, кто останется здесь? Это главнейшая на сегодня задача – историко-патриотическое воспитание молодёжи, - сказал Арнольд Тулохонов.Сегодня, 12 декабря, в Национальной библиотеке в 15:00 состоится официальная презентация книги. Желающие смогут пообщаться с создателем книги, задать ему вопросы и по возможности приобрести экземпляр. Книги отпечатаны в ограниченном тираже на финансы инвесторов.