12 декабря

11 декабря

Популярное

В Улан-Удэ вышли в свет «Уроки Родиноведения»

В Улан-Удэ вышли в свет «Уроки Родиноведения»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Мы должны рассказывать, что лучше Бурятии земли больше нет», - говорит автор, академик Арнольд Тулохонов

Сегодня в Улан-Удэ презентовали книгу «Уроки Родиноведения». Её автором стал научный руководитель Байкальского института природопользования СО РАН, председатель Бурятского республиканского отделения Русского географического общества, академик РАН, доктор географических наук, профессор Арнольд Тулохонов. Он выпустил её буквально в этом месяце.

Как сообщал «Байкал-Daily», с этого года в школах республики стали проводить классные часы «Разговор о важном». Также каждый понедельник в школах проводится церемония поднятия государственного флага и исполнения гимна. Это стало отправной точкой для написания книги.

- Предметов, учебных пособий на эту тему нет. Это первое пособие, которое позволяет рассказывать о нашей республике. Я всегда утверждаю о том, что любить родину большую невозможно, обычно мы любим малую родину – там, где ты родился, там, где зарыт твой послед. Вот здесь о республике рассказано: её история, её экономика, её культура, спорт, наука и, самое главное, память о наших героях, - рассказал Арнольд Тулохонов.

Во время презентации Арнольд Тулохонов рассказал про Героев социалистического труда из Курумканского района. В память о них в райцентре есть мемориал.

- В селе Курумкан есть мемориал «Аллея героев». 12 героев соцтруда вырастила земля Курумкана. Самый дальний район, самый, так скажем, не плодородный. Это рекорд в стране, потому что ни в одном районе на душу населения нет такого количества героев соцтруда. Вот об этом здесь говорится, - пояснил профессор.

По мнению Арнольда Тулохонова, патриотизм нужно воспитывать в том числе, потому что это может остановить отток населения – как молодёжи, так и уже зрелых людей. На сегодня, по его мнению, такому воспитанию уделяется недостаточно внимания.

- Мы должны показывать и рассказывать, что лучше Бурятии земли больше нет, тогда от нас не будут убегать наши дети, от нас не будут уезжать наше старшее поколение, потому что мы очень плохо, мало занимаемся патриотизмом, любви к малой родине: к Курумкану, Хоринску, к Джиде… Это же не абстрактная земля, там живут наши люди, предки. Если мы все рванём из Джиды в Улан-Удэ и дальше в Москву, кто останется здесь? Это главнейшая на сегодня задача – историко-патриотическое воспитание молодёжи, - сказал Арнольд Тулохонов.

Сегодня, 12 декабря, в Национальной библиотеке в 15:00 состоится официальная презентация книги. Желающие смогут пообщаться с создателем книги, задать ему вопросы и по возможности приобрести экземпляр. Книги отпечатаны в ограниченном тираже на финансы инвесторов. 


Возрастное ограничение 6+ 
книги патриотическое воспитание

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Работающие улан-удэнцы весь год прокачивали стрессоустойчивость
Работающие улан-удэнцы весь год прокачивали стрессоустойчивость
Общество, 12.12.2022
А некоторым из них пришлось стать терпимее к начальству

Сёстры-близняшки из Бурятии завоевали золотые медали на турнирах по дартсу
Сёстры-близняшки из Бурятии завоевали золотые медали на турнирах по дартсу
Общество, 12.12.2022
Одна из них стала чемпионкой России среди ветеранов
Детям в Бурятии начали устанавливать «исчезающие» импланты
Детям в Бурятии начали устанавливать «исчезающие» импланты
Общество, 12.12.2022
Со временем они сами рассасываются в организме 
Жители Бурятии продолжают жаловаться на платные новогодние ёлки
Жители Бурятии продолжают жаловаться на платные новогодние ёлки
Общество, 12.12.2022
Деньги за вход на праздник просят ещё в одном районе республики
«Дачные» автобусы в Улан-Удэ продолжат ходить в 2023 году
«Дачные» автобусы в Улан-Удэ продолжат ходить в 2023 году
Общество, 12.12.2022
Глава Бурятии поручил минтрансу заняться решением вопроса
В Бурятии простились с погибшим на Украине бойцом батальона «Байкал»
В Бурятии простились с погибшим на Украине бойцом батальона «Байкал»
Общество, 12.12.2022
В последний путь его проводили на малой родине
Школьник из Бурятии изобрёл робот-вездеход для обнаружения мусора
Школьник из Бурятии изобрёл робот-вездеход для обнаружения мусора
Общество, 12.12.2022
Он занял третье место в цифровом конкурсе в Анапе
МЧС предупреждает о ветре до 36 м/с на Байкале
МЧС предупреждает о ветре до 36 м/с на Байкале
Общество, 12.12.2022
В Иркутской области ожидается похолодание до -44 градусов
В Бурятии туристам не дали ввезти из Монголии мясо и творог
В Бурятии туристам не дали ввезти из Монголии мясо и творог
Общество, 12.12.2022
Продукцию вернули обратно в Монголию 
Российское общество «Знание» сняло фильм про Бурятию
Российское общество «Знание» сняло фильм про Бурятию
Общество, 12.12.2022
В нём рассказали о бурятской природе, буддизме, Байкале, национальных блюдах и многом другом
В Бурятии ожидается ветреная погода
В Бурятии ожидается ветреная погода
Общество, 12.12.2022
Сегодня днём по республике -20,-25
Житель Иркутской области до смерти избил мать
Житель Иркутской области до смерти избил мать
Общество, 11.12.2022
Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
В Улан-Удэ проходит межрегиональный фестиваль по чир спорту
В Улан-Удэ проходит межрегиональный фестиваль по чир спорту
Общество, 11.12.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с состязаний

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^