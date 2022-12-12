Власти Улан-Удэ: «При сильном снегопаде убрать сразу все улицы невозможно»

20 дорог очистили от снега этой ночью в Улан-Удэ



Городские коммунальщики непрерывно ведут уборку снега. Спецтехника комбината по благоустройству в штатном режиме устраняет последствия снегопада, который прошёл накануне вечером в Улан-Удэ, сообщили в мэрии.



Этой ночью тракторные щетки очистили 20 городских дорог от снега по улицам Ербанова, Коммунистической, Свободы, Бабушкина, Терешковой, Боевой, проспекту 50-лет Октября, Гагарина, Революции 1905 года, проспекту Автомобилистов и др.



Кроме того, мини-тракторы подмели тротуары на «Арбате» - главной пешеходной улице города, на улицах Коммунистической, Свободы, Ленина, Бабушкина, начиная от Удинского моста до 113 мкрн, также очистили тротуары на пр. 50-лет Октября.



- В этом году мы убираем почти 300 городских дорог общей площадью 401,3 тыс. м2. При сильном снегопаде убрать сразу все улицы невозможно. Поэтому борьбу со снегом начинаем с самых оживлённых улиц в центре города, транспортных узлов и подъездов к жизненно важным объектам, затем переходим к уборке остальных улиц, - рассказал директор комбината по благоустройству Владимир Соснин.



Очистка столичных улиц начинается с механического подметания с помощью подметально-уборочных машин и тракторов, которые в основном работают в ночное время, чтобы не препятствовать движению транспорта. Техника убирает снег с проезжей части и перемещает его на обочины, формируя снежные валы, которые в последующем загружают в большегрузные машины и вывозят на специальные места складирования. В первую очередь, снежные валы вывозят с остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, мостов и путепроводов, с въездов на территорию социально важных объектов. Их вывозят в течение трёх дней после окончания снегопада.



За уборку снега и подсыпку на придомовых территориях отвечают управляющие компании и собственники зданий.





