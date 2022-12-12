12 декабря

11 декабря

Популярное

Власти Улан-Удэ: «При сильном снегопаде убрать сразу все улицы невозможно»

Власти Улан-Удэ: «При сильном снегопаде убрать сразу все улицы невозможно»
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
20 дорог очистили от снега этой ночью в Улан-Удэ

Городские коммунальщики непрерывно ведут уборку снега. Спецтехника комбината по благоустройству в штатном режиме устраняет последствия снегопада, который прошёл накануне вечером в Улан-Удэ, сообщили в мэрии.

Этой ночью тракторные щетки очистили 20 городских дорог от снега по улицам Ербанова, Коммунистической, Свободы, Бабушкина, Терешковой, Боевой, проспекту 50-лет Октября, Гагарина, Революции 1905 года, проспекту Автомобилистов и др.

Кроме того, мини-тракторы подмели тротуары на «Арбате» - главной пешеходной улице города, на улицах Коммунистической, Свободы, Ленина, Бабушкина, начиная от Удинского моста до 113 мкрн, также очистили тротуары на пр. 50-лет Октября.

- В этом году мы убираем почти 300 городских дорог общей площадью 401,3 тыс. м2. При сильном снегопаде убрать сразу все улицы невозможно. Поэтому борьбу со снегом начинаем с самых оживлённых улиц в центре города, транспортных узлов и подъездов к жизненно важным объектам, затем переходим к уборке остальных улиц, - рассказал директор комбината по благоустройству Владимир Соснин.

Очистка столичных улиц начинается с механического подметания с помощью подметально-уборочных машин и тракторов, которые в основном работают в ночное время, чтобы не препятствовать движению транспорта. Техника убирает снег с проезжей части и перемещает его на обочины, формируя снежные валы, которые в последующем загружают в большегрузные машины и вывозят на специальные места складирования. В первую очередь, снежные валы вывозят с остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, мостов и путепроводов, с въездов на территорию социально важных объектов. Их вывозят в течение трёх дней после окончания снегопада.

За уборку снега и подсыпку на придомовых территориях отвечают управляющие компании и собственники зданий.


снег уборка снега

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Работающие улан-удэнцы весь год прокачивали стрессоустойчивость
Работающие улан-удэнцы весь год прокачивали стрессоустойчивость
Общество, 12.12.2022
А некоторым из них пришлось стать терпимее к начальству

Сёстры-близняшки из Бурятии завоевали золотые медали на турнирах по дартсу
Сёстры-близняшки из Бурятии завоевали золотые медали на турнирах по дартсу
Общество, 12.12.2022
Одна из них стала чемпионкой России среди ветеранов
Детям в Бурятии начали устанавливать «исчезающие» импланты
Детям в Бурятии начали устанавливать «исчезающие» импланты
Общество, 12.12.2022
Со временем они сами рассасываются в организме 
Жители Бурятии продолжают жаловаться на платные новогодние ёлки
Жители Бурятии продолжают жаловаться на платные новогодние ёлки
Общество, 12.12.2022
Деньги за вход на праздник просят ещё в одном районе республики
«Дачные» автобусы в Улан-Удэ продолжат ходить в 2023 году
«Дачные» автобусы в Улан-Удэ продолжат ходить в 2023 году
Общество, 12.12.2022
Глава Бурятии поручил минтрансу заняться решением вопроса
В Бурятии простились с погибшим на Украине бойцом батальона «Байкал»
В Бурятии простились с погибшим на Украине бойцом батальона «Байкал»
Общество, 12.12.2022
В последний путь его проводили на малой родине
Школьник из Бурятии изобрёл робот-вездеход для обнаружения мусора
Школьник из Бурятии изобрёл робот-вездеход для обнаружения мусора
Общество, 12.12.2022
Он занял третье место в цифровом конкурсе в Анапе
МЧС предупреждает о ветре до 36 м/с на Байкале
МЧС предупреждает о ветре до 36 м/с на Байкале
Общество, 12.12.2022
В Иркутской области ожидается похолодание до -44 градусов
В Бурятии туристам не дали ввезти из Монголии мясо и творог
В Бурятии туристам не дали ввезти из Монголии мясо и творог
Общество, 12.12.2022
Продукцию вернули обратно в Монголию 
Российское общество «Знание» сняло фильм про Бурятию
Российское общество «Знание» сняло фильм про Бурятию
Общество, 12.12.2022
В нём рассказали о бурятской природе, буддизме, Байкале, национальных блюдах и многом другом
В Бурятии ожидается ветреная погода
В Бурятии ожидается ветреная погода
Общество, 12.12.2022
Сегодня днём по республике -20,-25
Житель Иркутской области до смерти избил мать
Житель Иркутской области до смерти избил мать
Общество, 11.12.2022
Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
В Улан-Удэ проходит межрегиональный фестиваль по чир спорту
В Улан-Удэ проходит межрегиональный фестиваль по чир спорту
Общество, 11.12.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с состязаний

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^