Одна из них стала чемпионкой России среди ветеранов
В начале декабря в Екатеринбурге прошли всероссийские соревнования «Кубок Урала» и чемпионат России среди ветеранов по дартсу.
Команда Бурятии выезжала в составе 14 человек. Спортсмены завоевали две золотые медали, сообщили «Байкал-Daily» в федерации дартс России по Бурятии.
Чемпионкой России среди ветеранов в возрастной категории от 56 до 65 лет стала Алла Барадиевна Эрдыниева, кандидат в мастера спорта. Она победила в самой сложной программе «501». По ходу турнира сумела выиграть у мастера спорта международного класса, а также была сильнее двух мастеров спорта.
Во всероссийском турнире «Кубок Урала» отличилась её сестра-близняшка Анна Барадиевна Гунзенова. Она также завоевала золотую медаль в программе «Набор очков» среди ветеранов от 56 до 65 лет.
Сёстры-близняшки из Бурятии завоевали золотые медали на турнирах по дартсу
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