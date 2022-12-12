В парках столицы Бурятии пройдёт открытие зимнего сезона

Горожан приглашают активно провести время на свежем воздухе



На этой неделе в парках Улан-Удэ пройдёт открытие зимнего сезона. 16 декабря в парке имени С.Н. Орешкова состоятся спортивные соревнования детских дворовых команд (0+).



В этот же день в парке «Юбилейный» покажут праздничный концерт (0+), проведут детскую игровую программу с аниматорами (0+), а также разыграют билеты в цирк. Кроме этого, 16 декабря в парке «Кристальный» состоится детская игровая программа (0+).



17 декабря в парке имени Д.Ж. Жанаева пройдут концерт (0+), детская игровая программа (0+) и соревнования детских дворовых команд (0+). Также будут подведены итоги конкурса на лучшего снеговика (0+). Об этом сообщает дирекция по паркам Улан-Удэ.



