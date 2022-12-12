12 декабря

11 декабря

Популярное

Работающие улан-удэнцы весь год прокачивали стрессоустойчивость

Работающие улан-удэнцы весь год прокачивали стрессоустойчивость
Общество,  Фото:pixabay.com
А некоторым из них пришлось стать терпимее к начальству

Специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob устроили опрос и выяснили, над какими качествами и навыками социального взаимодействия заставил жителей бурятской столицы поработать непростой 2022-ой год. 35% респондентов заявили, что им пришлось прокачать стрессоустойчивость, ещё 23% – ответственность и 20% – стремление к профессиональному росту

Значимыми также оказались обучаемость, адаптивность, навыки поиска и анализа информации (по 18%) и готовность к переработкам (14%). Чуть реже горожане старались развивать в себе коммуникабельность, организованность (по 12%), способность работать в команде и лояльность работодателю (по 10%).

При этом каждый четвёртый улан-удэнец (24%) больше работал над своими профессиональными навыками, каждый восьмой (12%) – над навыками социального взаимодействия, а 44% уделяли внимание и тому, и другому.

Чем выше доход у наших земляков, тем сильнее они стремятся профессиональному развитию. Если среди опрошенных, которые получают до 50 тысяч в месяц, на профессиональных компетенциях сосредоточился каждый пятый (22%), то среди тех, чей заработок более 80 тысяч рублей – уже каждый третий

- Сугубо профессиональные навыки чаще развивают мужчины (34% против 21% среди женщин), а уделять внимание обоим направлениям больше стараются женщины (46% против 33%), – отмечают в SuperJob.

При этом эмоциональная стабильность и навыки работы с информацией оказались важнее для представительниц прекрасного пола, а ответственность и адаптивность – для сильной половины. 
работа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Работающие улан-удэнцы весь год прокачивали стрессоустойчивость
Работающие улан-удэнцы весь год прокачивали стрессоустойчивость
Общество, 12.12.2022
А некоторым из них пришлось стать терпимее к начальству

Сёстры-близняшки из Бурятии завоевали золотые медали на турнирах по дартсу
Сёстры-близняшки из Бурятии завоевали золотые медали на турнирах по дартсу
Общество, 12.12.2022
Одна из них стала чемпионкой России среди ветеранов
Детям в Бурятии начали устанавливать «исчезающие» импланты
Детям в Бурятии начали устанавливать «исчезающие» импланты
Общество, 12.12.2022
Со временем они сами рассасываются в организме 
Жители Бурятии продолжают жаловаться на платные новогодние ёлки
Жители Бурятии продолжают жаловаться на платные новогодние ёлки
Общество, 12.12.2022
Деньги за вход на праздник просят ещё в одном районе республики
«Дачные» автобусы в Улан-Удэ продолжат ходить в 2023 году
«Дачные» автобусы в Улан-Удэ продолжат ходить в 2023 году
Общество, 12.12.2022
Глава Бурятии поручил минтрансу заняться решением вопроса
В Бурятии простились с погибшим на Украине бойцом батальона «Байкал»
В Бурятии простились с погибшим на Украине бойцом батальона «Байкал»
Общество, 12.12.2022
В последний путь его проводили на малой родине
Школьник из Бурятии изобрёл робот-вездеход для обнаружения мусора
Школьник из Бурятии изобрёл робот-вездеход для обнаружения мусора
Общество, 12.12.2022
Он занял третье место в цифровом конкурсе в Анапе
МЧС предупреждает о ветре до 36 м/с на Байкале
МЧС предупреждает о ветре до 36 м/с на Байкале
Общество, 12.12.2022
В Иркутской области ожидается похолодание до -44 градусов
В Бурятии туристам не дали ввезти из Монголии мясо и творог
В Бурятии туристам не дали ввезти из Монголии мясо и творог
Общество, 12.12.2022
Продукцию вернули обратно в Монголию 
Российское общество «Знание» сняло фильм про Бурятию
Российское общество «Знание» сняло фильм про Бурятию
Общество, 12.12.2022
В нём рассказали о бурятской природе, буддизме, Байкале, национальных блюдах и многом другом
В Бурятии ожидается ветреная погода
В Бурятии ожидается ветреная погода
Общество, 12.12.2022
Сегодня днём по республике -20,-25
Житель Иркутской области до смерти избил мать
Житель Иркутской области до смерти избил мать
Общество, 11.12.2022
Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
В Улан-Удэ проходит межрегиональный фестиваль по чир спорту
В Улан-Удэ проходит межрегиональный фестиваль по чир спорту
Общество, 11.12.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с состязаний

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^