Работающие улан-удэнцы весь год прокачивали стрессоустойчивость

А некоторым из них пришлось стать терпимее к начальству







Специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob устроили опрос и выяснили, над какими качествами и навыками социального взаимодействия заставил жителей бурятской столицы поработать непростой 2022-ой год. 35% респондентов заявили, что им пришлось прокачать стрессоустойчивость, ещё 23% – ответственность и 20% – стремление к профессиональному ростуЗначимыми также оказались обучаемость, адаптивность, навыки поиска и анализа информации (по 18%) и готовность к переработкам (14%). Чуть реже горожане старались развивать в себе коммуникабельность, организованность (по 12%), способность работать в команде и лояльность работодателю (по 10%).При этом каждый четвёртый улан-удэнец (24%) больше работал над своими профессиональными навыками, каждый восьмой (12%) – над навыками социального взаимодействия, а 44% уделяли внимание и тому, и другому.Чем выше доход у наших земляков, тем сильнее они стремятся профессиональному развитию. Если среди опрошенных, которые получают до 50 тысяч в месяц, на профессиональных компетенциях сосредоточился каждый пятый (22%), то среди тех, чей заработок более 80 тысяч рублей – уже каждый третий- Сугубо профессиональные навыки чаще развивают мужчины (34% против 21% среди женщин), а уделять внимание обоим направлениям больше стараются женщины (46% против 33%), – отмечают в SuperJob.При этом эмоциональная стабильность и навыки работы с информацией оказались важнее для представительниц прекрасного пола, а ответственность и адаптивность – для сильной половины.