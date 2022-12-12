Детям в Бурятии начали устанавливать «исчезающие» импланты

Со временем они сами рассасываются в организме



В детской республиканской клинической больнице в Улан-Удэ применяют новые виды имплантов. Речь идёт о биодеградируемых. Несколько успешных операций с использованием таких медицинских изделий недавно провели врачи ДРКБ совместно с главным детским травматологом-ортопедом Красноярского края Михаилом Труневым.



В рамках проекта «Шаг вперёд», который призван помочь ребятишкам с ДЦП, Трунев устроил для коллег мастер-класс. На консультативном приёме обсуждались особенности лечения приобретённых деформаций стоп при детском церебральном параличе и других заболеваниях, а также показания и возможные тактики оперативных вмешательств.



Как пояснили в медучреждении, особенность биодеградирумых имплантов – способность к рассасыванию в организме с течением определённого времени.



- Таким образом, исчезает необходимость повторной операции для удаления импланта – как в случае с металлическими, – пояснили в ДРКБ. – Подобные импланты активно использовались ранее при различных травмах. Теперь область их применения расширена.