Спортсмены БГУ выиграли три медали турнира
С 7 по 9 декабря в Оренбурге прошли всероссийские соревнования среди студентов по гиревому спорту. За медали боролись спортсмены 23 университетов из 15 регионов России, а также команда Белорусского национального технического университета.
В соревнованиях принимали участие спортсмены из Бурятии. Команду Бурятского госуниверситета имени Доржи Банзарова представляли студенты физико-технического факультета Андрей Пивень и Даниил Карнаухов.
Андрей Пивень занял первое место в дисциплине «двоеборье» в весовой категории 85 кг и второе место в дисциплине «Толчок длинный цикл» в этой же весовой категории.
- Результатами доволен, но есть над чем работать. Это был крайний старт в этом соревновательном сезоне. Дальше отдых и подготовка к первенству России среди юниоров, - поделился своими впечатлениями Андрей.
Даниил Карнаухов стал третьим в дисциплине «двоеборье» с результатом 121,5 очков. Об этом сообщает студенческий спортивный клуб «Байкальские волки».
Гиревик из Бурятии победил на всероссийских студенческих соревнованиях
Общество, Фото:
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