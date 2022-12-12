Гиревик из Бурятии победил на всероссийских студенческих соревнованиях

Спортсмены БГУ выиграли три медали турнира



С 7 по 9 декабря в Оренбурге прошли всероссийские соревнования среди студентов по гиревому спорту. За медали боролись спортсмены 23 университетов из 15 регионов России, а также команда Белорусского национального технического университета.



В соревнованиях принимали участие спортсмены из Бурятии. Команду Бурятского госуниверситета имени Доржи Банзарова представляли студенты физико-технического факультета Андрей Пивень и Даниил Карнаухов.



Андрей Пивень занял первое место в дисциплине «двоеборье» в весовой категории 85 кг и второе место в дисциплине «Толчок длинный цикл» в этой же весовой категории.



- Результатами доволен, но есть над чем работать. Это был крайний старт в этом соревновательном сезоне. Дальше отдых и подготовка к первенству России среди юниоров, - поделился своими впечатлениями Андрей.



Даниил Карнаухов стал третьим в дисциплине «двоеборье» с результатом 121,5 очков. Об этом сообщает студенческий спортивный клуб «Байкальские волки».

