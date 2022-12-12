Малышек назвали Юлией и Полиной
8 декабря в Еравнинском районе Бурятии была проведена государственная регистрация рождения очередной двойни. Девочки Юлия и Полина родились 21 ноября днём в 14 часов с разницей в 3 минуты.
Долгожданные дочки появились у семьи Сергея Иннокентьевича и Елены Михайловны. У родителей уже есть два старших сына, девочки стали третьим и четвёртым ребёнком в семье.
С этим замечательным событием семью поздравили сотрудники Еравнинского районного сектора, вручив свидетельства о рождении детей и пожелав благополучия и счастья, а детям – здоровья и весёлого детства. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
В Еравнинском районе Бурятии родилась очередная двойня
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