В Еравнинском районе Бурятии родилась очередная двойня

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Малышек назвали Юлией и Полиной



8 декабря в Еравнинском районе Бурятии была проведена государственная регистрация рождения очередной двойни. Девочки Юлия и Полина родились 21 ноября днём в 14 часов с разницей в 3 минуты.



Долгожданные дочки появились у семьи Сергея Иннокентьевича и Елены Михайловны. У родителей уже есть два старших сына, девочки стали третьим и четвёртым ребёнком в семье.



С этим замечательным событием семью поздравили сотрудники Еравнинского районного сектора, вручив свидетельства о рождении детей и пожелав благополучия и счастья, а детям – здоровья и весёлого детства. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.

