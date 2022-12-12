Жители Бурятии продолжают жаловаться на платные новогодние ёлки

Деньги за вход на праздник просят ещё в одном районе республики







На днях в местный вайбер-чат прислали сразу несколько вопросов по этому поводу. «Можете уточнить, почему в школах собирают деньги, чтобы пойти на ёлку?», – поинтересовались селенгинцы. А родители учеников одной из СОШ заявили, что учитель сказала всем сдать по 200 рублей.



- Дети, чьи родители на СВО, идут бесплатно, а из малообеспеченных семей – за сто рублей с предоставлением справки о получении детского пособия. Можно узнать, правда ли это? – пишут местные жители.



Начальник районного управления образования Евгения Антохонова пояснила, что вообще ёлки в образовательных организациях бесплатные.



- Но по согласованию с родителями некоторые школы устраивают театрализованное представление c профессиональными артистами, которые берут плату за проведение мероприятия. Подобные решения согласовываются на родительских собраниях, – отметила руководитель РУО.



