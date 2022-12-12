Кристина Ткачёва завоевала «золото»
10 декабря в Ханты-Мансийском автономном округе завершился XIX кубок мира нефтяных стран по боксу памяти героя социалистического труда Ф. К. Салманова. Сражаться за медали приехали 105 боксёров из 10 стран: России, Таджикистана, Азербайджана, Египта, Узбекистана, Белоруссии, Киргизии, Гвинеи, Конго и Зимбабве.
В предпоследний день соревнований женщины определили тройки призёров в шести весовых категориях. Золотая медаль в весовой категории свыше 81 кг завоевала спортсменка из Бурятии Кристина Ткачёва. Её соперница Диана Пятак из сборной Югры из-за травмы в финале не смогла выйти на ринг. В этом же весе «бронзу» завоевала Юлия Арефьева, выступающая сейчас за сборную ХМАО-Югра.
В весовой категории до 57 килограммов бронзовым призёром кубка стала уроженка Баунтовского района Татьяна Константинова. Об этом сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки РБ.
По информации пресс-службы «ЮграМегаСпорт», по завершении всех поединков прошла церемония вручения командного кубка за победу в турнире. Победителем XIX кубка мира по боксу нефтяных стран стала сборная России.
Боксана из Бурятии выиграла кубок нефтяных стран
Общество, Фото:
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