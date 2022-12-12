Тхэквондист из Бурятии завоевал кубок мира

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Александр Бодров победил на турнире в Белоруссии



С 8 по 12 декабря в Республике Беларусь, в городе Минск, прошёл международный турнир по тхэквондо ITF – VIII открытый кубок Содружества Независимых Государств – открытый кубок мира. В соревнованиях приняли участие более 900 тхэквондистов из 10 стран.



Спортсмены из Бурятии завоевали семь медалей турнира. Заслуженный мастер спорта России Александр Бодров вновь отличился на кубке мира по тхэквондо ИТФ. Он завоевал две золотые медали в личном и командном спаррингах среди мужчин.



Результат Александра не единственный среди спортсменов республики. Серебряным призёром соревнований в личном спарринге стала Ангелина Пищалкина, также у мастера спорта России золотая медаль в командном спарринге среди женщин.



Как сообщают в министерстве спорт РБ, на пьедестал кубка мира среди юниоров поднялись ещё трое тхэквондистов. Это Мария Филатова – с золотой медалью, Дарья Щелопугина – «серебро» и Анастасия Бурдина – «бронза».



