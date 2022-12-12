Пауэрлифтер из Бурятии выиграла чемпионат ДФО

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Спортсменка стала абсолютной чемпионкой соревнований



Победу на чемпионате Дальневосточного федерального округа по пауэрлифтингу одержала спортсменка из Бурятии Оксана Ильина. Пауэрлифтера тренирует Владимир Колмаков.



- Результат спортсменки в 397,5 кг: в приседании – 152,5 кг, в жиме лёжа – 95 кг и в тяге – 150 кг позволил Оксане стать абсолютной чемпионкой соревнований, - отмечают в министерстве спорта Бурятии.



За путёвки на чемпионат страны боролись более 150 дальневосточных силачей в троеборье и троеборье классическом. В общекомандном зачёте команда Бурятии заняла второе место.

