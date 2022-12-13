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Погибшего на Украине военного из Бурятии посмертно наградили орденом Мужества

Погибшего на Украине военного из Бурятии посмертно наградили орденом Мужества
Общество,  Фото:«Хоринск-инфо.24/7»
Он участвовал в СВО с самого начала

11 декабря в Бурятии простились с 32-летним Александром Шевченко, который принимал участие в проходящей на Украине специальной военной операции. Его похоронили в хоринском селе Хасурта, сообщается в группе «Хоринск-инфо.24/7».

Александр родился в Хасурте 26 июня 1990 года. В 1997-ом пошёл в первый класс местной средней школы. Он активно участвовал во всех мероприятиях школы и класса, соревнованиях и олимпиадах.

После окончания школы в 2008 году поступил в Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию на специальность «Земельный кадастр». В 2013-м ушёл в армию. Служил в артиллерийских войсках.

На СВО был механиком-водителем МТЛБ (многоцелевой транспортёр лёгкий бронированный – прим.) медроты танковой гвардейской бригады. Находился на передовой с самого начала спецоперации. После того, как три МТЛБ разбили, отказался ехать в тыл и добровольно сел на бензовоз. Возил топливо, заправлял бронетанковую технику. Прошёл несколько областей, получил медаль «За отвагу». Шевченко посмертно наградили орденом Мужества. 

У него остались родители, два брата, супруга и две дочки.

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