Погибшего на Украине военного из Бурятии посмертно наградили орденом Мужества





11 декабря в Бурятии простились с 32-летним Александром Шевченко, который принимал участие в проходящей на Украине специальной военной операции. Его похоронили в хоринском селе Хасурта, сообщается в группе «Хоринск-инфо.24/7».



Александр родился в Хасурте 26 июня 1990 года. В 1997-ом пошёл в первый класс местной средней школы. Он активно участвовал во всех мероприятиях школы и класса, соревнованиях и олимпиадах.



После окончания школы в 2008 году поступил в Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию на специальность «Земельный кадастр». В 2013-м ушёл в армию. Служил в артиллерийских войсках.



На СВО был механиком-водителем МТЛБ (многоцелевой транспортёр лёгкий бронированный – прим.) медроты танковой гвардейской бригады. Находился на передовой с самого начала спецоперации. После того, как три МТЛБ разбили, отказался ехать в тыл и добровольно сел на бензовоз. Возил топливо, заправлял бронетанковую технику. Прошёл несколько областей, получил медаль «За отвагу». Шевченко посмертно наградили орденом Мужества.





У него остались родители, два брата, супруга и две дочки.



