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В Бурятии труженик тыла отметила 95 лет

В Бурятии труженик тыла отметила 95 лет
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Юбиляр родилась в Кяхтинском районе

На прошлой неделе в Бурятии с 95-летием поздравили Цырен-Дулму Пурбаевну Ванжилову. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

Юбиляр родилась 7 декабря 1927 года в селе Баин-Улан Кяхтинского района. После раскулачивания деревня исчезла. Трудовая деятельность Цырен-Дулмы Пурбаевны началась с 14 лет. В 14 лет в селе Хужертуй обучала детей грамоте по программе ликвидации неграмотности. В 15 лет поступила и окончила курсы тракториста-комбайнёра. Работала 8 лет в колхозе имени Сталина трактористом-комбайнёром. Затем начала работать на Кяхтинской обувной фабрике. Позже начала работать в СПТУ-18 комендантом общежития, отработала 19 лет, оттуда ушла на заслуженный отдых. Выйдя на пенсию, ещё 14 лет отработала во вневедомственной охране.

Цырен-Дулма Пурбаевна награждена медалью материнства I-II степени, имеет медаль «За долголетний и добросовестный труд», юбилейными медалями ко дню Победы: «50 лет», «60 лет», «70 лет», «75 лет».
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