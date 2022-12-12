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Школьник из Бурятии изобрёл робот-вездеход для обнаружения мусора

Школьник из Бурятии изобрёл робот-вездеход для обнаружения мусора
Общество,  Фото:предоставлено минобрнауки Бурятии
Он занял третье место в цифровом конкурсе в Анапе

8 декабря в Анапе завершилась всероссийская профильная смена по развитию цифровых компетенций «Шаг в будущее». В ней приняли участие самые талантливые дети из разных регионов России. Школьник из Бурятии, учащийся технопарка «Кванториум» Батор занял третье место в цифровом конкурсе в номинации «прикладные устройства и программы», сообщили в министерстве образования Бурятии.

Две недели ребята изучали виртуальную и дополненную реальность VR/AR, цифровые технологии по управлению городским имуществом «Умный город», искусственный интеллект и многое другое, не менее интересное. В заключительный день прошла презентация проектов детей, где выявили победителей проекта 2022 года.

Призёр от Бурятии под руководством наставника Дашинимы Аюрова представил проект робота вездехода для дистанционной разведки экологической обстановки водоёмов и обнаружения незаконного сброса мусора. Проект получил высокую оценку экспертного жюри.

- Огромное спасибо технопарку за замечательную возможность побывать во всероссийском детском центре «Смена», за незабываемые впечатления и бесценный опыт, - поделился Батор.

Также призёр поблагодарил своего наставника и организаторов проекта от Бурятии.

От Бурятии приняли участие 15 воспитанников детского технопарка «Кванториум».

С 2018 года в Бурятии работает детский технопарк «Кванториум» на базе центра «Созвездие», и в 2021 году открылся ещё один «Кванториум» на базе бурятского лицея-интерната № 1. Кванториумы финансируются за счёт средств федеральных программ.

школьники мусор

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