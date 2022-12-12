Школьник из Бурятии изобрёл робот-вездеход для обнаружения мусора

Общество, Фото: предоставлено минобрнауки Бурятии

Он занял третье место в цифровом конкурсе в Анапе



8 декабря в Анапе завершилась всероссийская профильная смена по развитию цифровых компетенций «Шаг в будущее». В ней приняли участие самые талантливые дети из разных регионов России. Школьник из Бурятии, учащийся технопарка «Кванториум» Батор занял третье место в цифровом конкурсе в номинации «прикладные устройства и программы», сообщили в министерстве образования Бурятии.



Две недели ребята изучали виртуальную и дополненную реальность VR/AR, цифровые технологии по управлению городским имуществом «Умный город», искусственный интеллект и многое другое, не менее интересное. В заключительный день прошла презентация проектов детей, где выявили победителей проекта 2022 года.



Призёр от Бурятии под руководством наставника Дашинимы Аюрова представил проект робота вездехода для дистанционной разведки экологической обстановки водоёмов и обнаружения незаконного сброса мусора. Проект получил высокую оценку экспертного жюри.



- Огромное спасибо технопарку за замечательную возможность побывать во всероссийском детском центре «Смена», за незабываемые впечатления и бесценный опыт, - поделился Батор.



Также призёр поблагодарил своего наставника и организаторов проекта от Бурятии.



От Бурятии приняли участие 15 воспитанников детского технопарка «Кванториум».



С 2018 года в Бурятии работает детский технопарк «Кванториум» на базе центра «Созвездие», и в 2021 году открылся ещё один «Кванториум» на базе бурятского лицея-интерната № 1. Кванториумы финансируются за счёт средств федеральных программ.



