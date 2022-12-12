В Агинском округе построят этнодеревню
В Чите прошёл совет по развитию туризма в Забайкальском крае. Его главной темой стали планы на работу отрасли в 2023 и последующих годах, сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона.
- Долгое время сфера туризма в нашем крае была бесхозной. Сейчас приходится быстрым темпом устранять недочёты. Главный из которых – отсутствие комфортных санитарных зон, проще говоря – тёплых туалетов. В 2023 году они уже появятся. Будут расположены на основных точках притяжения туристов – по всей протяжённости федеральных трасс. Причём расстояние между этими туалетами будет не более ста километров, – рассказал вице-премьер правительства региона Александр Бардалеев.
Также планируется продолжить обучение специалистов для сферы туризма. К 2030 году на туристических маршрутах Забайкалья будет работать почти пять тысяч человек.
- Займёмся поддержкой крупных турпроектов. Появится этнодеревня в посёлке Агинское. Исторический центр Читы ждёт реновация. А ещё займёмся создание туристической тропы «Титовская сопка», – добавил Александр Бардалеев.
На федеральных трассах Забайкалья появятся тёплые туалеты
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