На федеральных трассах Забайкалья появятся тёплые туалеты

Общество, Фото: пресс-служба минэкономразвития Забайкалья

В Агинском округе построят этнодеревню



В Чите прошёл совет по развитию туризма в Забайкальском крае. Его главной темой стали планы на работу отрасли в 2023 и последующих годах, сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона.



- Долгое время сфера туризма в нашем крае была бесхозной. Сейчас приходится быстрым темпом устранять недочёты. Главный из которых – отсутствие комфортных санитарных зон, проще говоря – тёплых туалетов. В 2023 году они уже появятся. Будут расположены на основных точках притяжения туристов – по всей протяжённости федеральных трасс. Причём расстояние между этими туалетами будет не более ста километров, – рассказал вице-премьер правительства региона Александр Бардалеев.



Также планируется продолжить обучение специалистов для сферы туризма. К 2030 году на туристических маршрутах Забайкалья будет работать почти пять тысяч человек.



- Займёмся поддержкой крупных турпроектов. Появится этнодеревня в посёлке Агинское. Исторический центр Читы ждёт реновация. А ещё займёмся создание туристической тропы «Титовская сопка», – добавил Александр Бардалеев.



