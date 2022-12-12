МЧС предупреждает о ветре до 36 м/с на Байкале

В Иркутской области ожидается похолодание до -44 градусов



Жителей Иркутской области экстренно предупреждают надвигающейся непогоде. В ближайшие пару часов ожидается сильнейший ветер и лютые морозы.



По информации синоптиков, сегодня, 12 декабря, в ближайшие 1-2 часа и до 20:00 местами по средней части озера Байкал ожидается очень сильный северо-западный, западный ветер 31-36 м/с.



В Катангском и Киренском районах Иркутской области днём ударят морозы до минус 38.



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