Продукцию вернули обратно в Монголию
В пункте пропуска «Кяхта» в Бурятии во время досмотров выявлены нарушения ветеринарного законодательства. Граждане России и Монголии пытались ввезти 4 кг сушёного творога, 5 кг варёной говядины, 6 кг баранины, 2 кг говяжьих языков.
- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением Положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении граждан Монголии и России возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию.
В Бурятии туристам не дали ввезти из Монголии мясо и творог
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