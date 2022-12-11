В Улан-Удэ проходит межрегиональный фестиваль по чир спорту

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с состязаний
Около 200 спортсменок из Забайкальского края, Иркутской области, Красноярского края и Бурятии встретились в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Сегодня здесь проходит межрегиональный спортивный фестиваль «Кубок Байкала» и первенство республики по чир спорту.
Состязания состоялись в различных дисциплинах, в том числе и в новом направлении – «групповой стант».
Программа соревнований выглядит следующим образом:
9:30 - Начало первенства республики
10:00 - Торжественное открытие соревнований
10:15 - Начало межрегионального фестиваля и первенства
14:00 – Награждение
15:00 – 18:00 - Мастер-классы от известных спортсменов Виктории Толстопятовой и Александры Науменко
Возрастное ограничение 0+
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