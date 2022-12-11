В Улан-Удэ проходит межрегиональный фестиваль по чир спорту



9:30 - Начало первенства республики

10:00 - Торжественное открытие соревнований

10:15 - Начало межрегионального фестиваля и первенства

14:00 – Награждение

15:00 – 18:00 - Мастер-классы от известных спортсменов Виктории Толстопятовой и Александры Науменко



Возрастное ограничение 0+



Около 200 спортсменок из Забайкальского края, Иркутской области, Красноярского края и Бурятии встретились в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Сегодня здесь проходит межрегиональный спортивный фестиваль «Кубок Байкала» и первенство республики по чир спорту.Состязания состоялись в различных дисциплинах, в том числе и в новом направлении – «групповой стант».Программа соревнований выглядит следующим образом: