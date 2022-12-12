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В Бурятии ожидается ветреная погода

В Бурятии ожидается ветреная погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Сегодня днём по республике -20,-25

По данным Бурятского гидрометцентра, 12 декабря по республике: смещение активного фронта с мощным вторжением холода, ветреная погода, с резкими перепадами температуры и давления.

Переменная облачность, местами пройдёт небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-20 м/с, позёмка, метели. Температура ночью и утром -13,-18, в течение дня понижение температуры до -19,-24. По юго-западу и местами по северу ночью -27,-32, днём -20,-25.

В Улан-Удэ временами небольшой снег, позёмка. Ветер северо-западный 7-12, порывы до 15-18 м/с. Температура ночью -12,-14, утром -17,-19, в течение дня понижение температуры до -21,-23.
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