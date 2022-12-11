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Житель Иркутской области до смерти избил мать

Житель Иркутской области до смерти избил мать
Общество,  Фото:pixabay.com
Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии следствия, днём 6 декабря пьяный мужчина, находясь у себя дома в деревне Новое Приречье Братского района, в ходе внезапно возникших личных неприязненных отношений к своей матери, скинул её с кровати и нанёс множество ударов ногами по телу и руками в голову, после чего лёг спать. Смерть 75-летней женщины наступила через непродолжительное время на месте.

- Следователи следственного отдела совместно с сотрудниками полиции задержали злоумышленника в порядке ст. 91 УПК РФ и предъявили ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области. 
следователи

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