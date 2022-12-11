Это будет 99-е территориальное общественное самоуправление Улан-Удэ и четвёртый ТОС, организованный в 2022 году
8 декабря на коллегии в администрации Улан-Удэ под председательством мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, рассмотрели заявление 225 жителей, проживающих в домах №2 и №5 113 микрорайона, которые решили объединиться и создать ТОС «Юго-Запад».
- Существует ряд определённых вопросов, которые мы хотим решить объединившись. Неравнодушные жители наших домов хотят учувствовать в развитии своего двора, благоустроить свой быт, учувствовать в жизни своего города более активно, - рассказал председатель ТОСа Зорикто Жанцанов.
Основной целью ТОСов является решение общих проблем жителей, реализация проектов по благоустройству, развитию территории и т.д. Для его создания нужно провести собрание, выбрать совет, зарегистрировать устав ТОС в органах местного самоуправления.
На коллегии в мэрии поддержали инициативу горожан и теперь вопрос о создании нового ТОСа будет вынесен на заключительную в этом году сессию горсовета, сообщили в администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ жители 113 микрорайона создают новый ТОС «Юго-Запад»
Общество, Фото:
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