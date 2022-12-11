Возбуждено уголовное дело «Мошенничество, совершённое в крупном размере»
В полицию обратился представитель одного из отделений банка и сообщил, что весной 2022 года житель Читы оформил кредит на сумму 500 тысяч рублей, однако обязательства по выплате не выполнял. Сотрудники банка попытались связаться с гражданином по имеющимся документам, однако вышли на жителя другого региона России, который сообщил, что не оформлял кредит.
Позже установили подозреваемого. Им оказался 31-летний читинец. От него получены признательные показания.
Выяснилось, что мужчина, используя подложный документ, удостоверяющий личность, смог получить заёмные деньги, не собираясь выплачивать его.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в крупном размере», сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец взял кредит на полмиллиона по подложному документу
Общество, Фото:
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