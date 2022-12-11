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В Джидинском районе Бурятии запустили новый цех по переработке молока

В Джидинском районе Бурятии запустили новый цех по переработке молока
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Это один из крупнейших грантовых проектов, реализованных в республике

В Джидинском районе в местности «Булык» на базе сельскохозяйственного производственного кооператива «Баян» запустили цех по переработке молока. Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил сельчан с появлением производства натуральный полезной продукции. Это один из крупнейших грантовых проектов, реализованных в республике, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Проект, реализуемый СПК «Баян», расширяет действующую молочно-товарную ферму на 200 голов. После его запуска общее поголовье в хозяйстве составит 400 коров. На ферме будет производиться порядка 900 тонн молока в год.

- При создании подобных производств достигается сразу несколько целей. Первое, мы решаем вопрос продовольственной безопасности, обеспечение молочными продуктами жителей республики на уровне самодостаточности и самообеспечения. Вторая задача — это создание рабочих мест на селе, развитие сельского хозяйства, сохранение традиционного образа жизни, повышение качества жизни на селе. Также это развитие предпринимательской деятельности, развитие непосредственно молочно-товарного производства. Поэтому проект очень значим для нас, мы ещё столько средств поддержки не выдавали - на эту ферму выдан грант в размере 30 млн рублей, это в основном средства бюджета республики, - отметил Алексей Цыденов.

В цехе установлена современная автоматизированная линия, позволяющая обеспечивать полный контроль технологического режима.

- Когда было принято решение о приобретении этого предприятия, обратились к главе республики, в министерство сельского хозяйства, Алексей Самбуевич нас поддержал. Началась работа в рамках госпрограммы, был запущен скот, приобретён кормораздатчик, закуплено современное оборудование. Я думаю, что у нас только всё здесь начинается. При комплексной господдержке, которое даёт нам правительство республики, молочная отрасль в перспективе будет развиваться. Оборудование у нас отечественное, работаем в рамках импортозамещения, - рассказал учредитель СПК «Баян» Анатолий Баранов.

В настоящее время на ферму завезено 150 голов, планируется довести стадо до ожидаемого количества 178 голов к началу лета. В целом же весь комплекс будет рассчитан на 450 голов. В перспективе у предприятия строительство телятника, родильного отделения, создание поливной системы для обеспечения производства собственной кормовой базы.

В строительство вложено 67 млн рублей. Предприятию оказана господдержка по гранту «Семейная ферма». На ферме произведена реконструкция и обустройство помещений, закуплено современное доильное оборудование.

- Я хочу отметить, что это пока что первая и единственная такая ферма. Применяются совсем иные технологии содержания: автоматический климат-контроль, регулирование температуры, регулирование влажности, также имеется специальная компьютерная программа, которая отслеживает состояние молочного стада, вплоть до индивидуальных показателей каждой коровы, какой у неё сегодня надой, какие корма необходимы, что нужно в кормлении поменять, - раскрыл особенности нового цеха зампред правительства Бурятии - министр сельского хозяйства Галсан Дареев.

В следующем году в Бурятии планируют открыть ещё четыре молочно-товарные фермы. Одна из них будет полностью роботизированная, рассказал министр.
сельское хозяйство цех

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