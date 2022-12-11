Аферисты за неделю выманили у жителей Бурятии 10 млн

Жертвами мошенников стали 26 человек



Жертвами интернет-преступников по состоянию на 9 декабря 2022 года стали 1 695 жителей республики (+26 за последнюю неделю).



- Причинённый ущерб составил 348,2 млн рублей (+10,1 млн рублей за последнюю неделю), - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 3,340 млн рублей.



Также правоохранительными органами республики направлено в суд уголовное дело в отношении жителя села Хоринск. По версии следствия, в ноябре 2022 года мужчина нашёл на улице банковскую карту. Используя функцию бесконтактной оплаты, он купил в магазинах товар, в том числе алкоголь. Позже подозреваемый был установлен. Мужчина дал признательные показания, возместил причинённый потерпевшему ущерб. Максимальное наказание за это преступление предусматривает лишение свободы сроком до шести лет.



Мошенники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты.



Они представлялись сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); родственниками; знакомыми.



Они сообщали, что произошло снятие денег; заблокирован счет; взломан личный кабинет; оформлен кредит; родственник попал в беду или близкий человек болен; необходимо получить компенсацию и предлагали дополнительный заработок.





