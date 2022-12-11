Жертвами мошенников стали 26 человек
Жертвами интернет-преступников по состоянию на 9 декабря 2022 года стали 1 695 жителей республики (+26 за последнюю неделю).
- Причинённый ущерб составил 348,2 млн рублей (+10,1 млн рублей за последнюю неделю), - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 3,340 млн рублей.
Также правоохранительными органами республики направлено в суд уголовное дело в отношении жителя села Хоринск. По версии следствия, в ноябре 2022 года мужчина нашёл на улице банковскую карту. Используя функцию бесконтактной оплаты, он купил в магазинах товар, в том числе алкоголь. Позже подозреваемый был установлен. Мужчина дал признательные показания, возместил причинённый потерпевшему ущерб. Максимальное наказание за это преступление предусматривает лишение свободы сроком до шести лет.
Мошенники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты.
Они представлялись сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); родственниками; знакомыми.
Они сообщали, что произошло снятие денег; заблокирован счет; взломан личный кабинет; оформлен кредит; родственник попал в беду или близкий человек болен; необходимо получить компенсацию и предлагали дополнительный заработок.
Аферисты за неделю выманили у жителей Бурятии 10 млн
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 11.12.2022
Пожар тушили несколько дней
Общество, 11.12.2022
По республике днём облачно, местами небольшой снег
Штраф составил 15 тысяч рублей
Тело убитого он закопал в снегу
Устройства, изъятые у него после экзамена, относятся к категории специальных технических средств негласного получения информации
Корабль должен быть готов к 27 декабря 2024 года
Тротуар находится в разобранном состоянии уже не первую неделю
Итоги года подвели на заседании комитета по социальной политике горсовета
Модульные гостиницы разместятся в районах, наиболее востребованных туристами
Мошенники сообщили пожилым женщинам, что их родственники стали виновниками ДТП
Форум состоялся в Музее Победы на Поклонной горе в Москве
В этом году Алсу Идрисова с отличием окончила Казанскую государственную консерваторию имени Жиганова
Ранее мужчина угрожал убийством гражданской супруге и её ребёнку
Обвиняемый в течение нескольких лет угрожал своей сожительнице
Ожидается участие более 180 спортсменов из шести регионов